مصر... رسالة عاجلة من "الخارجية" إلى المصريين في الخارج قبل انتخابات الشيوخ

ودعت الوزارة المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg اعتباراً من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو 2020.

وبحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تأتي هذه الدعوة في ضوء صدور قرار الهيئة رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشارت الوزارة إلى أنه سوف "يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيداً لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020".

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وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع أخذاً في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، 4 يوليو الجاري، مواعيد الجدول الزمني لأول انتخاب لمجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.

وقال المستشار لاشين، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.