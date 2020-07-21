ما هي قائمة "الدول الخضراء" التي يسمح الأردن بالسفر منها وإليها

وأكد العضايلة، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأردنية تعمل على تسيير رحلات طيران خلال النصف الأول من آب/أغسطس المقبل، إذا تم التمكن من استكمال التنسيق الثنائي مع هذه الدول وتأكيد موافقتها على الإجراءات المتبعة، والاتفاق على التعامل بالمثل من حيث هذه الإجراءات.
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و"الدول الخضراء" بحسب موقع "رؤيا نيوز"، هي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وتنطبق المعايير الدولية عليها، وهي عدد الفحوصات والاصابات والشفاء وغيرها، وتشمل (النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدنمارك، إستونيا، جورجيا، ألمانيا، بالإضافة إلى غرينلاند، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا،وليتوانيا، ماليزيا، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، وسويسرا، بالإضافة إلى تايوان، وتايلاند).
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أوقفت حركة الطيران التجاري للمسافرين بتاريخ 17 آذار/مارس الماضي، كإجراء لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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