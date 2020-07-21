شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: ارتفاع الإصابات بالكورونا إلى 24 ألفا و278 مصابا و1100 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى ٢٤ ألفا و٢٧٨ مصابا، و١١٠٠ حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل ٥٨٧ حالة إصابة جديدة، و١٣ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 16 ألفا و٦٤٦ حالة. وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود ٥٦مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها. وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.