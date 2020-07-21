شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على موظفين بالبحرين يبيعان مهدئات ومخدرات مفقودة من مركز طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالبحرين، أنه تم القبض على 3 أشخاص، من بينهم 2 من موظفي مجمع السلمانية الطبي، كانا يقومان ببيع المهدئات والحبوب المخدرة للشخص الثالث، منوها إلى أنه جار استكمال أعمال البحث والتحري عن بقية المتورطين، تمهيدا لإحالة القضية للنيابة العامة.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، تشير المعلومات الأولية إلى مخالفات تتعلق بفقدان كمية كبيرة من المهدئات والأدوية المخدرة ، وأن كمية المهدئات والأدوية المخدرة المفقودة، من المجمع، تقدر بحوالي 60 ألف حبة، خلال العام 2020.

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وثمن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب البحرينى حمد الكوهجي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مؤكداً أن صحة وسلامة وأمن المواطنين وخصوصاً من فئة الشباب لا يمكن التهاون بها وهي خط أحمر.

وأكد النائب أن وزيرة الصحة هي المسؤولة عن وزارة الصحة بكامل إداراتها وأقسامها ولذلك فإن على الوزيرة أن تتحمل المسؤولية في الكشف عن من وراء هذه المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه كل شخص يستغل وظيفته لمرآب سيئة.

وأشار الكوهجي إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن تقوم وزارة الصحة بفتح لجنة تحقيق حول فقدان كميات كبيرة من الأدوية والتي يتم استغلالها لمآرب سيئة، لافتاً إلى أن على المعنيين في وزارة الصحة أن يأخذوا الأمر بجدية كاملة وعدم الوقوف موقف المتفرج أو العمل بردات الفعل، ومحاسبة المعنيين والمقصرين بعد فقدان كميات كبيرة من الأدوية.