شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بالانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تهنئة لي سيان لونغ، رئيس وزراء سنغافورة، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.
وكتب حاكم أبو ظبي تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، قائلاً "هنأت صديقي لي سيان لونغ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، وبحثت معه خلال اتصال هاتفي تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين بلدينا، إضافة الى التعاون في مواجهة جائحة كورونا وسبل الحد من آثارها الإنسانية والاقتصادي خاصةً في ظل نجاح سنغافورة في هذا المجال".
وكان بن زايد قدم 25 مليون دولار دعما لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " الذى يعد أحد أكبر مبادرات الاولمبياد الخاص الدولى التى تهدف إلى تحقيق الدمج فى مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية مع زملائهم في المدارس وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج ليشمل الى جانب الامارات ست دول أخرى هي.. مصر والأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا تحت إشراف الأولمبياد الخاص الدولى.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلن الأولمبياد الخاص الدولي المرحلة التالية من التوسع العالمي لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " ". تأكيداً للنجاح الذي حققه البرنامج خلال أكثر من عشر سنوات في الولايات المتحدة الأميركية وما حققه من صدى عالميا حول العالم.
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