شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تخصص 8.1 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين حتى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة النمسا، دعم اللاجئين الفلسطينيين بـ 8.1 مليون يورو حتى عام 2022، وتحويل أموال المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا".

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وكالة التنمية النمساوية، المعنية بتقديم مساعدات التعاون الانمائي - في بيان لها - إن أستريد فاين ممثلة النمسا في رام الله،، وقعت اتفاقا لدعم برنامج الأونروا الصحي، مع مدير اتصالات الوكالة في القدس الشرقية.

وأوضح البيان أن الاتفاق يتضمن تخصيص النمسا 5.7 مليون يورو لتوفير الرعاية الطبية لأكثر من 134 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مساهمة النمسا الأساسية للوكالة خلال العام الجاري بقيمة 400 ألف يورو، وتخصيص مليوني يورو لتغطية كلفة الاحتياجات الأساسية اليومية لأكثر من 18 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا.

وأضافت المسؤولة النمساوية - في تصريح لها - أن مساهمة بلادها المقدمة إلى "الأونروا" تهدف لتوفير الرعاية الطبية الأساسية لجميع اللاجئين، وتعزيز رعاية السيدات الحوامل والأمهات وأطفالهن، وتحسين وضع العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، لاسيما بعد تفاقم الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين بسبب وباء كورونا المستجد.