شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى العمانى يحيل مشروع ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس الشورى العمانى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الدولة بعد التصويت على المواد المتبقية من خلال تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، خلال اجتماعه اليوم، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأوضح سليم بن علي الحكماني، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، إلى أنه وبعد دراسة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل المحالين من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال فإن اللجنة تتوافق مع ما جاء فيهما، وتم التصويت على تقرير اللجنة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس وإحالة المشروعين إلى مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التى عقدت برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء والشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسط إجراءات احترازية من الالتزام بمبادئ الوقاية التى أقرتها اللجنة العليا.