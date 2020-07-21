ولاية تركية تنظم بطولة كروية في "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ الاناضول

نظمت مديرية الشباب والرياضة في ولاية شانلي أورفة التركية، الثلاثاء، بطولة لكرة القدم في مدينة "تل أبيض" بمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة (جنوب)، أن مركز الدعم والتنسيق السوري التابع للولاية، نظم "بطولة نبع السلام لكرة القدم" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالولاية.

وأوضح أن "هدف البطولة هو إبعاد الشبان من الآثار والضغوط النفسية التي تعرضوا لها خلال سنوات الحرب".

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وأضاف البيان أن البطولة جرت بين 8 فرق، وانتهت بفوز فريق "الجواب" على فريق "عين العروس" بنتيجة 3-1، في حين نال فريق "الخاتونية" المركز الثالث.

وفي نهاية المباراة، تم منح الفرق التي نالت المراكز الثلاثة الأولى جوائز وميداليات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.