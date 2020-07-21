الأمم المتحدة تدعو الرباعية الدولية لسرعة استئناف عملية السلام

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

جددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، دعوتها إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى "سرعة" استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والمنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية.



وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وتضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا.



وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في إفادته خلال الجلسة: "أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لأعضاء اللجنة الرباعية، والدول العربية والقيادة الإسرائيلية والفلسطينية إلى إعادة الانخراط على وجه السرعة".



ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب عام 1967 كأساس لحل الدولتين.



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وأضاف ملادينوف: "نحن بحاجة إلى استئناف الدبلوماسية.. واستعادة الطريق نحو حل الدولتين المتفاوض عليه، المبني على حل عادل ومستدام للصراع بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي".



وحذر المسؤول الأممي في إفادته، من مغبة تنفيذ تهديدات الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي فلسطينية إلى سيادتها، وكرر نداء الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الإسرائيلية "بالتخلي عن خطط الضم".



من جانبه، اعتبر غوتيريش، خلال الجلسة ذاتها، أي خطط ضم من قبل إسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية بمثابة "انتهاك بالغ الخطورة للقانون الدولي وإلحاق الضرر بفرص حل الدولتين وتقويض أي مسار سلام في المنطقة".



وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان أن عملية الضم ستبدأ مطلع يوليو/ تموز الجاري، لكن خلافات إسرائيلية داخلية، وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، حال دون ذلك.



وتشمل الخطة الإسرائيلية، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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