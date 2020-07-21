وزيرا خارجية تونس والسعودية يبحثان أزمة ليبيا و"كورونا"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، "الأوضاع في ليبيا"، وتداعيات أزمة كورونا على البلدين.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن الوزيرين تباحثا في "مختلف أوجه علاقات الأخوة والتعاون المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين، وكيفية تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين".

كما استعرض الوزيران، الأوضاع الصحية والاقتصادية بالبلدين، في ظل تداعيات جائحة كورونا العالمية، بحسب البيان.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، وفق البيان، على "عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين التونسي والسعودي، وسعي المملكة إلى تنويع مجالات التعاون الاقتصادي مع تونس بما يحقق المصلحة المشتركة".

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أدانت تونس بشدة، استهداف جماعة الحوثي اليمنية مناطق سكنية في السعودية، بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وشددت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، "على تضامن بلادها الكامل مع السعودية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.