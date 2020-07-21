كورونا.. 13 وفاة في الجزائر و46 إصابة بالأردن

الجزائر، الأردن/ الخليج 365
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 46 إصابة بالفيروس.
وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 13 وفاة و587 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 246 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24 ألفا و278؛ منها 1100 وفاة، و16 ألفا و646 حالة تعاف.
وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 3 حالات.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1113؛ منها 1031 حالة تعاف، واستقرت الوفيات عند 11.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الثلاثاء، 14 مليونا و925 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 615 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و958 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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