الأردن يفتح مطاراته للقادمين من دول غير موبوءة بـ"كورونا"

عمان / رهام علي / الخليج 365



أعلن الأردن، الثلاثاء، أن فتح المطارات سيكون بالتدرج، خلال النصف الأول من أغسطس/ آب المقبل، وفقا لإجراءات مشددة تبدء من مرحلة التحضير للسفر.



وقال وزير النقل خالد سيف، في مؤتمر صحفي، إن رحلة المسافر ستكون مختلفة وفق إجراءات جديدة.



وسيتوجب على القادمين من الدول الخضراء -في إشارة إلى البلدان غير الموبوءة التي حددتها الحكومة- إجراء فحص كورونا جديد في المطار، ولن يسمح للمسافر بالدخول إلا بعد ظهور نتائجه.



وأضاف سيف، أنه يتوجب على المسافر تقديم إثبات إقامة لمدة 14 يوماً في البلد التي يعود منها المسافر، والمسموح له بالعودة منها، وذلك لضبط حركة الترانزيت من هذه الدول.



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وأوضح الوزير أنه يجب إجراء فحص كورونا للمسافر إلى الأردن قبل 72 ساعة، مضيفا أن استخدام تطبيق أمان (وهو تطبيق محلي أطلقته الحكومة لتحديد مخالطي المصابين من خلال الهاتف الذكي) إلزامي على المسافرين.



وأوضح أن تسيير الرحلات، سيكون بعد انتهاء مفاوضات وزارة الخارجية الأردنية مع نظيراتها في هذه الدول.



وشملت هذه الدول كلا من النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك واستونيا وجورجيا وألمانيا وجرينلاند وايسلندا وايرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزلاندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.



وخلال المؤتمر الصحفي، قال رئيس هيئة الطيران المدني، هيثم مستو، إن الأردن تلقى عدة طلبات من حكومات دول تطلب تشغيل الطيران المدني البيني مع المملكة، موضحا أن هذه الطلبات قيد الدراسة.

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