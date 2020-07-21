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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة شخص في قطاع غزة، بفيروس .

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، داخل مركز الحجر الصحي، لشخص من العائدين إلى القطاع، عبر حاجز بيت حانون"إيرز" (شمال القطاع).

ومع تسجيل الإصابة الجديدة، يصل عدد المصابين بالفيروس في قطاع غزة، إلى 75 شخصا، تعافى منهم 68، وسجلت حالة وفاة لسيدة.
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