فصيل يمني يدعو لـ"انتفاضة شعبية" احتجاجا على تردي الخدمات بعدن

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

دعا فصيل بارز من مكونات الحراك الجنوبي السلمي في اليمن، الثلاثاء، إلى "انتفاضة شعبية" بمحافظة عدن (جنوب) احتجاجا على تردي الخدمات العامة بالمدينة.

جاء ذلك في بيان لـ"مجلس الحراك الثوري"، عقب ساعات من احتجاجات شهدتها المدينة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي.

وقال البيان "ندعو أبناء عدن قاطبة إلى انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء من أجل عودة الخدمات المنعدمة".

وأضاف البيان مخاطبا أبناء عدن، "ثوروا من أجل كرامتكم، وحقكم في الحياة وتشغيل موانئكم".

واتهم البيان "حكام عدن بألوانهم المختلفة بأنهم لا هم لهم سوى سرقة صمود الشعب".

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والثلاثاء، تظاهر عشرات اليمنيين في مدينة "خور مكسر" شرقي عدن، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وفق شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول: "المحتجون قطعوا شوارع رئيسية بالمدينة، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية".

وأضافوا أن "قوات من الحزام الأمني انتشرت في الشوارع، وأطلقت النيران لتفريق المحتجين"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتشهد عدن من حين لآخر احتجاجات على تردي الخدمات، وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على المدينة.

وأخفق المجلس الانتقالي في وقف تلك الاحتجاجات، رغم لجوئه للقوة في 22 مايو/أيار الماضي، ما أدى لسقوط قتيل من المحتجين، وعدد من الجرحى.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن الشمال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.