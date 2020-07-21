تركيا.. سوري يعيد حقيبة مالية "مفقودة" لأصحابها

مرعش/ الخليج 365

عثر شاب سوري على حقيبة تحوي مبلغا كبيرا من المال، بولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب)، ليقوم على الفور بتسليمها للشرطة وضمان عودتها لصاحبها.

ووجد الشاب السوري نجم الدين (22 عامًا)، حقيبة ملقاة على الرصيف في منطقة "12 شباط"، وتحتوي على مبلغ 60 ألف ليرة تركية (نحو 9 آلاف دولار).

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سارع الشباب بتسليم الحقيبة لشرطة المنطقة، بعد فشل محاولاته الفردية بالعثور على صاحبها.

بدوره، كان صاحب الحقيبة "يوسف دوغان" قد أبلغ الشرطة عن فقدانه حقيبته والمبلغ الذي بداخلها.

قامت الشرطة بتسليم الحقيبة إلى دوغان، الذي التقى بالشاب السوري وأعرب له عن شكره.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.