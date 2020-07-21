شرطة مكة تطيح بتشكيل عصابي سرق 12 معدة ثقيلة

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة مواطنين، “أعمارهم في العقدين الرابع والخامس”.
وقال المتحدث: المتهمون متورطون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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