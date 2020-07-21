شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 10 لقاحات أثبتت نجاحاً في علاج «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح د. غسان يوسف، استشاري أمراض معدية أن هناك عدة لقاحات حوالي 10 لقاحات أثبتت أنها تسير في الطريق الصحيح وممكن تثمر في نتائجها في علاج كورونا.
وأضاف د. غسان أن أفضل هذه اللقاحات يتبع جامعة اكسفورد بالمشاركة مع إحدى شركات الأدوية، حيث اجتازوا المرحلة الأولى فقط.
وأشار د. غسان يوسف إلى أن إنتاج أي لقاح يحتاج عمل لعدة سنوات، والآن يتم اختصاره في شهور، مشيرا إلى أن دورة اللقاح تأخذ من 5 لـ 6 سنوات واليوم يتم اختزالها في عدة أشهر فقط.
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