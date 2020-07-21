شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تعلن أسماء المرشحين للقبول للعام الجديد بالدفعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء،عن أسماء الدفعة الثانية للمتقدمين والمتقدمات على الترشيح للقبول للعام الجامعي 1442 هـ.

ودعت جامعة طيبة المتقدمين والمتقدمات لزيارة البوابة الإلكترونية للجامعة وترتيب الرغبات وتأكيد القبول بحد أقصى يوم 2 ذو الحجة 1441هـ الساعة 12 ظ.

وأشارت جامعة طيبة إلى أنه يمكن الدخول إلى نظام القبول الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغــط هنــا).