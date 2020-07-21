حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - شارك المطرب هزاع الرئيسي متابعيه عبر «إنستجرام» مقطعاً من أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عزم القيادة»، التي يتحدث فيها عن عزم قيادة الدولة في «مسبار الأمل» إلى المريخ. الأغنية من كلمات علي بن سالم الكعبي، وتوزيع موسيقي أسامة سعيد.

- شاركت الفنانة ميساء مغربي متابعيها عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» صورة من تكريمها الأخير من مؤسسة وطني الإمارات، لمشاركتها الفعالة في مبادرة يوم لدبي، وظهر في الصورة ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة وعضو المجلس الوطني الاتحادي، أثناء التكريم.

- أعلن الفنان محمد رمضان عبر «فيسبوك» عن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي يروي قصة حياة الراحل أحمد زكي، بسبب أزمته مع الورثة، وأن مشروعه القادم سيكون بعنوان «موسى» للكاتب ناصر عبد الرحمن، والمخرج محمد سلامة، ومن إنتاج «سينرجي تامر مرسي».

- انتهى المطرب رامي صبري من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان «خطيرة»، من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع المغربي جلال الحمداوي، ونشر عبر «إنستجرام» ملصقاً ترويجياً للأغنية معلقاً: «قريباً.. خطيرة، أتمنى تنال إعجابكم».

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- أعلنت الفنانة درة عبر حسابها في «إنستجرام» عن بداية تصوير فيلمها السينمائي الجديد «الكاهن» ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل، ويشاركها البطولة، هاني سلامة، محمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والأكشن.

- أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عبر «تويتر» عن موعد طرح الفيلم السينمائي «شمس المعارف» أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جميع دور العرض السينمائية، وكان العرض الأول للفيلم مقرراً في المهرجان، الذي تأجل هذا العام بسبب «كورونا».