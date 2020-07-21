جونسون وبومبيو يبحثان التوتر مع الصين بسبب هونج كونج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء في لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي توترت علاقته مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونج كونج واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.

ووصل بومبيو إلى مقر الحكومة البريطانية ظهر الثلاثاء، حيث ظهر واضعاً كمامة كما بوريس جونسون، قبل أن يجلسا على بعد مترين عن بعضهما بعضاً.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في هذا الصدد ممازحاً «التباعد الاجتماعي لا يعني تباعداً سياسياً ودبلوماسياً».

وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائياً من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.

وقال بومبيو للصحفيين الأسبوع الماضي «نحن سعداء بذلك»، معتبراً أن «رئيس الوزراء بوريس جونسون محق بشأن هذه المسألة». وردت بكين باتهام لندن بأنها «خدعت» من قبل الأمريكيين.

ويبدو أن العصر الذهبي الذي وعد به وزير المالية السابق جورج أوسبورن للعلاقات الصينية البريطانية خلال زيارة لبكين في عام 2015 قد ولى.

وأثارت لندن غضب الصين عندما أعلنت عن تسهيل منح الجنسية البريطانية لما يقرب من 3 ملايين من سكان هونج كونج، رداً على قانون الأمن القومي الصيني الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة الشهر الماضي.