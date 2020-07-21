عبدالله بن زايد ونظيره الإيطالي يبحثان العلاقات الاستراتيجية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ـ خلال اتصال هاتفي مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا ـ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

كما بحث سموه ولويجي دي مايو تطورات جائحة

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار هذه الجائحة، وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ـ خلال اتصال هاتفي مع لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا ـ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي.وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.كما بحث سموه ولويجي دي مايو تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار هذه الجائحة، وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. (وام)

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