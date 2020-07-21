«طرق دبي» تستعرض إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

دبي: ”الخليج 365”

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في الندوة الافتراضية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي انعقدت مؤخراً، عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، بعرض حمَل عنوان «الاقتصاد في قطاع النقل العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا».

واستعرضت الهيئة في الندوة، الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، كجزء من برنامج التعقيم الوطني لدولة الإمارات، الذي بدأ في شهر مارس/ آذار، واستمر حتى منتصف مايو/ أيار من العام الجاري لمكافحة الجائحة.

مثّل الهيئة في الندوة محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين، رئيس اللجنة التنسيقية للإشراف على أعمال مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنقل المتميز مع الهيئة.

واستعرض الملا في كلمته الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة في مواجهة كورونا، قائلاَ: لقد ركّزنا خلال تلك الظروف الاستثنائية على تعزيز إسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة، في وقت شهد مشاركة واسعة من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الخاصة من مجتمع الأعمال في الإمارة في مبادرات توعوية للجمهور من مختلف شرائح المجتمع حرصا على سلامتهم وصحتهم في ظل تلك الظروف.