2180 تشكيلاً ضوئياً تزيّن أبوظبي استعداداً لعيد الأضحى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تزيين أبوظبي وضواحيها بأكثر من 2180 تشكيلاً ضوئياً، تبعث على السلام والمحبة، والفرح، وتنشر ألوان البهجة، وضياء السعادة، لترتدي عاصمة الوطن أبوظبي عباءة من ضياء ووشاحاً من نور وبهاء، حيث نشرت البلدية آلاف التشكيلات الضوئية بديعة المناظر، متناسقة الألوان في أرجاء أبوظبي، في ميادينها، وشوارعها وجسورها، ومعالمها الكبيرة.

ويأتي تزيين أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان، وحرصاً من البلدية على مشاركة المجتمع في مناسباته السعيدة، وتوفير البيئة المفعمة بالفرح والسكينة والسعادة.

وقد احتوت التشكيلات الضوئية على العديد من العبارات الجميلة التي تعكس الموروث الثقافي والعادات والتقاليد المتبعة لدى شعب الإمارات مثل: (عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده، من الغانمين والسالمين، من العايدين والفايزين).

وحول أنواع المجسمات المستخدمة أكدت البلدية أنها حرصت خلال تزيين أبوظبي بهذه المناسبة على إدخال أشكال جديدة وبأحجام كبيرة بهدف تشكيل لوحة فنية جمالية من الأنوار تساهم في إسعاد المجتمع وتعكس أجواء السلام والاستقرار والفرح التي تعم الوطن بأكمله ومن هذه التشكيلات: (تشكيلة الفراشة، تشكيلة الكرات، تشكيلة الوردة، وتشكيلة باقة الورود، تشكيلات الزخارف الإسلامية الرائعة).

وركبت البلدية مجسمات وأشكالاً عملاقة لأول مرة مثل تركيب باقة ورد بارتفاع 5 أمتار، وتركيب فراشات على أعمدة الإنارة بمقاس 4,5 متر، كما تم تمييز جسر المقطع بتركيب ستائر من الإنارة على عرض الجسر من العمود إلى العمود بحيث تمر السيارات من تحت هذه الزينة ما عكس جمال الجسر وأعطى منظرا بهياً لمدخل أبوظبي.

ونوهت البلدية بأنها راعت أثناء تركيب زينة عيد الأضحى إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان، كما أخذت بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية بحيث لا تؤثر في مستخدمي الطرق وذلك حفاظاً على سلامتهم.