غواص ينتشل جثة شاب مصري بعد 11 يوماً من الغرق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تمكن المنقذ إيهاب المالحي من انتشال جثة الشاب نور كلش، بعد 11 يوماً من الغرق في مياه البحر المتوسط بمدينة بلطيم.

وتحول المالحي وفريق الإنقاذ الذي عمل معه إلى أيقونة الصبر، إذ استمر في تمشيط البحر رغم الأمواج والصخور الصعبة، بحثاً عن جثة «كلش»، الطالب بكلية الهندسة، جامعة كفر الشيخ.

لم ينفد صبر المالحي، رغم فقدان أهل الغريق الأمل في العثور على جثته، وكان لديه وفريقه يقين كبير بأنه سيعثر على جثمان الشاب الغريق، رغم العراقيل التي واجهتهم.

وكان نور كلش، توجه مع أشقائه وأصدقائه، في صباح يوم الجمعة قبل الماضي، وقرروا النزول إلى البحر بشاطئ الفيروز، ولم تمض دقائق حتى ابتلعتهم الأمواج، ولم يستطع أحد إنقاذه، حتى أسفرت جهود البحث عن استخراج جثمانه وتم دفنه أمس، بمحل إقامته في كفر الشيخ.