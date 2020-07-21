توسيع صلاحيات «حماية الأسرة» في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء إعادة هيكلة إدارة «حماية الأسرة» الأمنية بما يمنحها صلاحيات أوسع تسهم في صد الجرائم المرتكبة على النساء والأطفال.

وأكدت مديرية الأمن العام مباشرة ذلك بشكل عاجل بحيث تشمل اختصاصات الإدارة كافة الجوانب الأسرية المتعلقة بحماية المرأة والطفل من العنف.

وقال المدير اللواء الركن حسين الحواتمة: إن حماية النفس البشرية ومنع التعدي عليها وتعرضها للقتل أو الإيذاء تحت أي ذريعة هو الأساس لإعادة هيكلة الإدارة ومراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات المرتبطة بعملها.

وشدد على الابتعاد عن الأساليب التقليدية القديمة لحماية النساء المعنفات أو المهددة حياتهن ووضع أسس وإجراءات جديدة لتوفير الحماية.

وطلب من رجال الأمن عدم التعامل بتهاون أو تردد في اتخاذ ما يلزم بحزم، مشيراً إلى محاسبة ومساءلة المقصرين قانونياً.

ودعا الحواتمة إلى مساندة مجتمعية في جميع الخطوات المزمع اتخاذها لوضع حد لجرائم القتل والعنف التي تطال النساء والأطفاء نحو تطويق العنف بكل أشكاله.