شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف طارق سعدة، نقيب الإعلاميين بمصر، عن خطة لتطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في اتجاهين متوازيين، الأول تطوير الرسالة والمحتوى الإعلامي، والثاني تطوير وتحديث البنية التحتية، مؤكداً أن الإعلام المصري سيظل هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تثقيف وتنوير ورفع درجات الوعي لدى المصريين.
وأوضح أن الإعلام الخاص يلعب دوراً وطنياً بارزاً في الفترة الأخيرة، موجهاً التهنئة للإعلاميين وجيل الرواد، الذين كانوا المثل والقدوة والأداء المهني المتميز عبر العقود الستة، وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق أول بث تلفزيوني مصري.
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