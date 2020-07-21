44 عملاً تثري مزاداً خيرياً لـ «كريستيز» في باريس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق المزاد الخيري الذي نظمه قسم الفن الانطباعي والحديث في دار «كريستيز» مؤخراً، في باريس نجاحاً، إذ شمل 44 عملاً لفنانين من الشرق الأوسط، واليابان، وفرنسا، تبرع بها جامعا الأعمال الفنية كلود وفرانس ليمان من مجموعتهما الخاصة. ويتم توظيف ريع هذا المزاد الخيري لمساندة الفنانين الشباب في منطقة الشرق الأوسط ممن تأثروا بجائحة «كورونا».

وبيعت لوحة للفنانة ناجية ميحادجي بـ 37،500 يورو. كما نجح المزاد في تسجيل رقمين قياسيين جديدين، إذ بيع عمل الفنان ناصر الأسودي بعنوان «سلام» والذي وجه من خلاله تحية لكاتدرائية نوتردام بسعر 27،500 يورو، كما بيعت لوحة الفنان الفرنسي-الفلسطيني هاني زعرب «مريمُنا» بما يقارب ثلاثة أضعاف سعرها التقديري قبل المزاد، محصّلة 43،750 يورو.

وشهد المزاد إقبالاً كبيراً من جامعي الأعمال الفنية حول العالم لشراء الأعمال المعروضة والمساهمة في دعم صندوق كلود وفرانس ليمان التابع لمعهد العالم العربي في باريس. وحققت لوحة الفنان اللبناني حسين ماضي «طيور حمراء على سماء زرقاء» أعلى سعر في المزاد حيث بيعت بـ 56،250 يورو.

وقالت فاليري ديدييه، خبيرة الفن المعاصر والانطباعي لدى «كريستيز»: نحن فخورون بالنجاح الذي حققه هذا المزاد، على الرغم من الأجواء السائدة حالياً والتي تتسم بالصعوبة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. وتمكنا من خلال تقديم هذه الأعمال الفنية أن نسهم في دعم مبادرة كلود وفرانس ليمان لمساندة الفنانين الشباب العرب ممن تأثروا بـ«كورونا».