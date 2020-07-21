شكرا لقرائتكم خبر عن مركز متخصص بأمراض الثدي في مستشفى الزهراء بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، أمس الأول الاثنين، العيادة المتكاملة لأمراض الثدي والمركز المتخصص للعناية الشاملة في مستشفى الزهراء بالشارقة، بحضور الدكتور كيشان باكل مدير عام المستشفى.
وأكدت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي - في تصريح لها عقب الافتتاح - أن الصحة أهم ما يملكه الإنسان، وهي أهم من المال والنجاح، لذا على كل امرأة فوق عمر الثلاثين أن تجري الفحص الدوري لسرطان الثدي من أجل الوقاية وحماية صحتها، والمحافظة على عائلتها.
وأضافت أن الأجهزة التي يضمها مستشفى الزهراء في الشارقة تعتبر من أفضل وأحدث الأجهزة، حيث إن الأشعة التي تتعرض لها المرأة تشكل أقل من واحد في المئة، وإنه في حال اكتشاف سرطان الثدي في مراحله الأولى فإن نسبة العلاج تصل حتى 100 في المئة.
من جانبه قال الدكتور كيشان باكال: إن المستشفى يؤمن دائماً بأهمية الوقاية والاختبارات الذاتية، وننصح كل سيدة بإجراء فحص الثدي بشكل منتظم بطريقة يقدم فيها الأطباء نصائح حول طريقة وإجراءات الفحص الذاتي، موضحاً أن العيادة الجديدة تم تزويدها بكادر طبي متخصص.
(وام )
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