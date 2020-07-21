عبدالله المري يتفقد مركز الشرطة الذكي بالمرقبات

اطلع الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز الشرطي الذكي بمركز شرطة المرقبات، ووقف ـ خلال جولة تفقدية ـ على مدى تطبيق معايير التميز المرتبطة بإسعاد المتعاملين، وذلك بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط.

وأكد المري اهتمام شرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات تضم مناطق تجارية وسكنية، وتغطي رقعة جغرافية تصل إلى نحو 21 كيلومتراً مربعاً، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية لإسعاد المتعاملين.

واطلع الفريق المري على إحصائيات مركز الشرطة الذكي خلال الفترة الماضية، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، ويقدم 27 خدمة ذكية، منها 9 جنائية، و4 مرورية، و7 خدمات للشهادات والتصاريح، و7 خدمات مجتمعية، حيث بلغ عدد معاملات المركز الذكي 6382 خلال الفترة الماضية.



ركن التسامح



كما اطلع الفريق المري على مبادرة مكتب ركن التسامح الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان عام 2019 عام التسامح، والذي يهدف إلى حل الخلافات البسيطة، وحل الخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، حيث تمت تسوية بلاغات شيكات في ركن التسامح بصورة ودية بلغت قيمتها نحو432 مليون درهم، وحل 24 حالة خلاف بين الأطراف.

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المواقف الذكية



واطلع القائد على المواقف الذكية المتعددة الطوابق في المركز والتي تستوعب 21 سيارة، وتستخدم آلية عمل ذكية في إيقاف السيارات ورفعها بطريقة تقنية حديثة إلى المكان، ويمكن إخراجها من المواقف بسهولة ويسر من قبل المتعامل دون أي تدخل بشري.