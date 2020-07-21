الشيخة فاطمة: حلم «زايد» يتحقق بعزيمة وإرادة أبناء الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن حلم «زايد» يتحقق بعزيمة وإرادة أبناء الإمارات.وقالت سموها في تصريح لها بمناسبة إطلاق مسبار الأمل، والذي بُني وحلّق بجهود وسواعد إماراتية لاكتشاف المريخ: «لطالما كان سقف تطلعاتنا لاحدود له، لاسيما في استكشاف الفضاء، الأمر الذي يعكس توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئناف الحضارة ودعم قطاع الفضاء والمجتمع العلمي».وأضافت أن هذا الإنجاز الإماراتي رسالة لكل العالم، بأن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل، فبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل جائحة «كوفيد-19»، تؤكد دولة الإمارات مدى عزيمتها في ظل القيادة الرشيدة وإرادة أبنائها الخوض في مضمار التنافسية العالمية.وقالت سموها: «تابعنا وبكل فخر الإطلاق الناجح لمسبار الأمل، حاملاً معه تطلعات تتعدى حدود السماء، فدولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بجهود الشباب والاستثمار في قدراتهم وإمكاناتهم وتحويل طاقاتهم إلى إنجازات، تثبت للعالم أن هذا الحلم لم يكن ليتحقق دون الكوادر الوطنية التي تتمتع بكفاءة عالية وقدرات خاصة في المجال التكنولوجي والفضائي».وأضافت أن هذه الخطوة التاريخية بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل لكوادرنا الوطنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، جاءت لتحقق أحد أحلامنا الكثيرة في دولة الإمارات، وأن انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية التي باتت ملهمة لشعوب العالم.



(وام)