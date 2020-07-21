«دبي للثقافة» تتيح الإبداع في صناعة الأفلام القصيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مسابقة لصناعة الأفلام القصيرة تحت عنوان: «إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة»، داعيةً الهواة والمحترفين في هذا المجال الإبداعي محلياً وعالمياً من سن 15 وما فوق للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تشجيع المنافسة بين الموهوبين من الشباب في إظهار إبداعاتهم عبر صناعة فيلم قصير يتميز بالمفهوم الهادف، وجودة المحتوى والفكرة، وتوظيف المهارات الإخراجية بأقل التكاليف.تأتي المبادرة في إطار الرؤية الثقافية الجديدة لدبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى جعل دبي مركزاً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب. كما تتناغم مع التزام «دبي للثقافة» بدعم المواهب الشابة الواعدة وتحفيز الطاقات الإبداعية الخلّاقة في حقل صناعة الأفلام القصيرة، وتوظيف الوسائط المرئية والمسموعة في رواية القصص والتعبير عن الذات.وأشارت «دبي للثقافة» إلى أن التقديم للمسابقة يستمر حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، ليتم الإعلان عن الأفلام الثلاثة الفائزة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي متاحة أمام صنّاع الأفلام القصيرة والمهتمين بالفن السينمائي. ويُنتظر من المبدعين الذين لديهم شغف لرواية القصص من أي نوع أن يقدموا أفلاماً قصيرةً ذات جودة عالية بأفكار جديدة ومبتكرة، وتحمل رسائل سامية وهادفة في واحدة من أربع فئات للأفلام، تشمل: الروائي والصامت والكوميدي والوثائقي، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة. كما أن المسابقة مفتوحة للأفلام التي يتم تصويرها عن طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية.



آفاق مبتكرة



أشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في الهيئة، إلى الأهمية الثقافية والإبداعية التي تمثلها هذه المبادرة، قائلةً: توفر المسابقة منصة ثمينة؛ لتعزيز قطاع الأفلام القصيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً وإتاحة آفاق مبتكرة جديدة أمام روّاده لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والحصول على نظرة خبيرة على أعمالهم من قبل المختصين في صناعة الأفلام، ما يسهم في وصولهم إلى الاحتراف، وتهيئة جيل سينمائي واعد قوامه صنّاع الأفلام في دبي والإمارات. كما تعد فرصة لدعم التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي في الدولة.

ويشترط في الأفلام المشاركة أن تكون مستوفية لأحكام المسابقة التي تتضمن ألا يكون الفيلم سبق بثه أو عرضه على أي قناة تلفزيونية، أو موقع رقمي أو إلكتروني، أو هاتف متحرك، أو أية وسيلة عرض عامة متعارف عليها، أو ألا يكون قد شارك في مسابقات أخرى. كما ينبغي تقديم نسخة العرض النهائية للفيلم القصير بصيغة MP4. إضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلك المشارك جميع حقوق الملكية الفكرية في عرض الفيلم المشارك.

ويتم اختيار 3 أفلام للفوز في المسابقة عبر لجنة تحكيم خاصة بها تم اختيار أعضائها من بين أبرز الخبراء المتمرسين في هذا المجال الإبداعي، وستعرض الهيئة الأفلام الفائزة على قناة «يوتيوب» الخاصة بها، وتنظم حملة إعلامية وترويجية لها.