اتحاد بناء الأجسام يجيز العمل في الصالات لـ58 مدرباً ومدربة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت لجنة الخبرات وتصنيف المدربين في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية العمل لـ58 مدرباً في الصالات والأندية الرياضية التخصصية برياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة التعاون المباشر مع المسؤولين عن الصالات وبما يساهم بممارسة الرياضة بشكل سليم.

وتتألف لجنة الخبرات من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر رئيساً للجنة وتضم في عضويتها كلاً من المدربين المختصين وهم: عبد الله الزعابي، وفيصل الغيص الزعابي، وسعيد جمعة الماس، وحمد العجمي، وقاسم يزبك، وصلاح العامري وسعيد ساساني.

وخضع للاختبارات نحو 70 مدرباً تمت الموافقة على 58 منهم بعد الاطلاع على مؤهلاتهم التدريبية للإشراف على ممارسة الرياضيين لرياضاتهم وحسب الفئات العمرية والصالات الرياضية التي يعملون بها، وجرت الاختبارات عبر وسائل التواصل المرئي زووم واستناداً للآليات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومقره في إسبانيا، حيث تم منح المدربين الناجحين في الاختبارات شهادة لامانع من العمل في الصالات الرياضية ومدرب مرخص من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأكد علي بن حيدر أن الهدف من هذه الاختبارات ومقابلة المدربين تنظيمي ويساهم بالإشراف على الدور التدريبي للمدربين خلال عملهم في الصالات الرياضية، ويعد إحدى مسؤوليات اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أن يشرف على الرياضيين من المدربين والإداريين لكي يكونوا على إطلاع كامل بالنظم التدريبية والعلمية الحديثة وللحفاظ على استدامة نجاح رياضة بناء الأجسام في الدولة، مبيناً أن مجلس إدارة الاتحاد لن يدخر أياً من الجهود التي تقود للحفاظ على النقلة النوعية التي تشهدها رياضتا بناء الأجسام واللياقة البدنية في جانب ممارستها كرياضة تنافسية وأيضاً كرياضة تساعد على أن تكون أسلوباً مثالياً للحياة لأهميتها في صحة الإنسان.