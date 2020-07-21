«سيتي» وبنك أبوظبي الأول يقدمان فرصة العمر لهواة كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفرت مدارس «سيتي» لكرة القدم وبنك أبوظبي الأول (FAB) فرصة مذهلة للاعبي كرة القدم الصغار في الإمارات للارتقاء بمستواهم ضمن برنامج اللاعب الموهوب، خاصة أنه يمنح فرصة مميزة للتدريب في مانشستر سيتي.

وتركز المبادرة التي تشمل كافة أرجاء أبوظبي ودبي، على مساعدة خمسة من اللاعبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة من أجل تطوير قدراتهم وإبراز مهاراتهم من خلال مجموعة من تقنيات التدريب المتقدمة والمباريات التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

ويوفر البرنامج فرصة مثالية للاعبي كرة القدم الشباب من أجل الارتقاء بمستواهم تحت إشراف المدربين الخبراء في مدارس السيتي لكرة القدم.

وكان البرنامج قد شهد سابقًا اختيار بعض اللاعبين المتميزين الذين توجهوا في زيارة إلى مختلف نوادي مجموعة السيتي لكرة القدم في جميع أنحاء العالم وتدربوا فيها، وكان من بينها نادي مانشستر سيتي ونادي نيويورك سيتي.

ويشمل برنامج اللاعب الموهوب حصص تدريب تخصصية، مثل اليوجا والقوة والتكيف والتعافي واختبار اللياقة المنتظم، وتعد هذه العناصر جزءًا أساسيًا من تطور لاعبي كرة القدم الشباب لضمان تغطية جميع المكونات المتكاملة، وذلك من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والتقنية والتكتيكية.

وفي تعليق له، أكد اللاعب الشاب حميد العامري، البالغ من العمر 13 سنة على التقدم الكبير الذي حققه منذ انضمامه إلى برنامج اللاعب الموهوب قبل عام، باعتبار أن البرنامج يركز على مجموعة من الجوانب الأساسية في تطوير مهاراته وقدراته: «أستمتع بالمشاركة مع بقية اللاعبين والمدربين الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لمساعدتنا على تحسين مستوانا كل يوم، أنا لاعب في مركز الوسط لكنهم جعلوني ألعب في الدفاع والهجوم في مباريات مختلفة، وهذا ما ساعد في تطوير أدائي إلى حد كبير، وكانت اللحظة الأبرز بالنسبة لي عندما لعبنا ضد فريق في دبي، كانت مباراة صعبة حقًا، وذهبت إلى ركلات الترجيح، لحسن الحظ سجلت هدفي وفزنا في المباراة، لقد كان شعورًا رائعًا».

كما تم اختيار اللاعب الشاب توماس نسبيت، 13 سنة، الذي سبق له المشاركة في مدارس «سيتي» لكرة القدم لمدة تسع سنوات، وعن تجربته يقول: «تمكنت من الذهاب والتدرب مع الفريق في أكاديمية مانشستر خلال الصيف الماضي، وكانت فرصة عظيمة بالنسبة لي، ومشاهدة الملاعب والمرافق حفزتني بقوة لتطوير أدائي في اللعب، ومن أجل تحقيق المعايير المطلوبة، يجب مواصلة التقدم من أجل الوصول إلى أعلى مستوى».

«ما أحبه هو أن المدربين يتحدوننا جميعًا بطرق مختلفة، وهناك دائمًا جو رائع في التدريب، فنحن نعمل دائمًا بجد ولكننا نمضي أوقاتًا مميزة في المرح في الوقت نفسه».

وصرح جويسيج موخيرجي، رئيس وحدة البطاقات المصرفية ورئيس وحدة تطوير الأعمال العالمية للأفراد في بنك أبوظبي الأول (FAB): يسرنا إطلاق هذه الشراكة مع مدارس السيتي لكرة القدم من أجل إتاحة فرصة فريدة للاعبين الموهوبين من الشباب في الإمارات، ومساعدتهم على تطوير مواهبهم وتحقيق أحلامهم.