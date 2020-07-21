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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "لقد كان أحرى برئيس الوزراء أن يوفر هذا الجهد الكبير الذي بذله في كيل الاتهامات المضحكة لدولة قطر، وأن يوجه هذه الجهود ويركزها لوقف مأساة اليمن الشقيق، وإيجاد صيغة للم شتات الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الملحة".
ودعت الوزارة المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم، بعيدا عن الصراعات البينية التي ربما يراد لهم الدخول فيها، وتوظيف مأساة شعبهم لصالح صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر، حكومة وشعبا، مع الشعب اليمني الذي يعاني منذ سنوات، وشددت على أنها لن تألو جهدا في دعم الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل مستدام لهذه الحرب العبثية.
واتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، دولة قطر، بدعم الميليشيات والعمل على نشر الفوضى في بلاده، قائلا في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "التدخل القطري في اليمن، بات علنيا منذ المقاطعة الخليجية، وقطر كانت وراء خلق بؤر توتر في بعض المحافظات اليمنية".
واستمر بقوله: "سياسة قطر تعمل على إضعاف الحكومة الشرعية في اليمن".
واستدرك رئيس الوزراء اليمني، قائلا: "قطر تعمل على دعم الحوثيين بالمال والسلاح والإعلام، لزعزعة استقرار اليمن".
وكانت قطر قد ردت في تصريحات سابقة على اتهامها بالتدخل في حرب اليمن ودعمها للحوثيين سياسيا وإعلاميا.
قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "القاصي والداني يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن، وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني".
ويعاني اليمن من فوضى أمنية وسياسية تحت وطأة حرب مستمرة منذ ست سنوات، بين القوات الموالية للحكومة مدعومة من تحالف تقوده السعودية في اليمن، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من قطر على "زج" اسمها في حرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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