مصر... قرار قضائي جديد بشأن أحمد بسام زكي المتهم بـ"التحرش"

وبحسب موقع "المصري اليوم"، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس أحمد بسام زكي، للمرة الثانية على التوالي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري الفترة الماضية، ما دفع النائب العام المصري لإصدار بيان، قال فيه إنه يتابع عن كثب ما أثير على صفحات "السوشيال ميديا" بشأن تحرش أحد الشباب بعدد كبير من الفتيات.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

ويواجه أحمد بسام زكي مجموعة من التهم من بينها "الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، يواجه أحمد بسام كذلك تهمة "تعديه على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".