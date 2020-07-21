مستوطنون يقاضون الجيش الإسرائيلي لتعرضهم لإشعاعات خطيرة

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وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بطرد المزارعين من حقولهم في العام 2012 ، بدعوى تركيب أنظمة "القبة الحديدية" لصد القذائف والصواريخ من قطاع غزة تجاههم، وطالبوا بتعويض قدره 4.5 مليون شيكل (الشيكل يعادل 0.29 دولار تقريبا).
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها المزارعون، أن الجيش الإسرائيلي طلب منهم عدم العمل في الحقول المحيطة بقواعد المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، في عام 2017، وذلك بسبب الإشعاعات القوية المنبعثة من تلك المنظومة، ما يعني أنهم تعرضوا لإشعاعات خطيرة ضارة لعدة سنوات دون علمهم.
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