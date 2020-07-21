السديس: المسجد الحرام الأكثر تعقيما وتطهيرا في العالم

وأكد السديس في مؤتمر صحفي، أن حكومة بلاده تتخذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye

وأشار إلى أن "حج هذا العام يمر في ظروف استثنائية على بلادنا وبلاد العالم أجمع"، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

Advertisements

وتابع السديس "أنه بفضل الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر، لا يوجد بقعة في العالم أكثر تعقيمًا وتطهيرًا من المسجد الحرام؛ حيث تصل عدد مرات التعقيم لـ١٠ مرات يوميًا".

وقال إن "الرئاسة (رئاسة شؤون الحرمين) أتمت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ١٠ لغات، وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستفيد".

وفي يونيو/ حزيران الماضي قررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، خوفا من فيروس كورونا المستجد.