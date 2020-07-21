الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السيسي "اطمأن فيه على صحة ملك السعودية، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية".

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وأعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة. ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.

وختم البيان الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.