الجيش السوري يشتبك مع خلايا لتنظيم "داعش" جنوب الرقة

وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك": إن "اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين وحدات من الجيش السوري وبين خلايا تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في بادية الرقة، تزامنا مع تنفيذ الطيران الحربي سلسلة من الغارات الجوية باتجاه خطوط إمداد وتحركات تابعة للتنظيم بالمنطقة.
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وتابع المصدر أن "المجموعات المسلحة الداعشية تحاول التنقل بين باديتي الرقة ودير الزور، وتقوم بهاجمة المدنيين بهدف السرقة وذلك لتأمين مورد مالي لها.
وعمل الجيش السوري خلال الفترة الماضية على تمشيط كامل بادية حماة الشرقية المتصلة جغرافيا مع باديتي حمص والرقة، حيث يقوم مسلحو "داعش" باللجوء إلى منطقة التنف (منطقة الـ 55 كم) التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي وحلفائه من مرتزقة (مغاوير الثورة السورية).
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