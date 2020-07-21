شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لبنان يوافق على تكليف ألفاريز آند مارسال بتدقيق فى المصرف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء اللبناني وافق على تكليف ألفاريز آند مارسال بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن التدقيق "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". Advertisements

وكان قد أكد وزير الأشغال العامة والنقل فى لبنان ميشال نجار، أن إغلاق البلاد لتجنب تفشى فيروس كورونا له تداعيات مدمرة على الاقتصاد اللبنانى الذى يعانى من أزمات متعددة، داعيا إلى التشدد فى تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الرامية إلى منع انتشار الوباء.

وقال وزير الأشغال اللبنانى، فى حديث له اليوم لإذاعة "صوت كل لبنان" – إن المواجهة مع فيروس كورونا مستمرة ولم تنته بعد، مشيرا إلى أنه لمس نوعا من التراخى لدى المواطنين فى التعامل مع التدابير التى وضعتها الدولة وطالبت الالتزام بها لمنع انتشار الوباء، إذ عادوا إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئا لم يكن.