البحرية المغربية تضبط 107 مهاجرين غير شرعيين بينهم آسيويون وأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم /الثلاثاء/ من اعتراض قارب مطاطي كان يحمل 107 مهاجرين غير شرعيين؛ بينهم آسيويون وأفارقة من جنوب الصحراء، وتم نقل المضبوطين، بينهم 13 امرأة و4 قاصرين، إلى ميناءي الناظور وطنجة، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية المغربية.
يأتي هذا في إطار الدور الكبير والفعال الذي تقوم السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة بكافة أشكالها.
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