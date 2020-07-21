شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: العاهل السعودى فى حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر سعودية إن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الاثنين بسبب التهاب في المرارة بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية.
كانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أمس عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وقالت ثلاثة مصادر سعودية مطلعة لرويترز رفضت نشر أسمائها، بينها مصدران تحدثا في وقت متأخر من مساء أمس والثالث اليوم الثلاثاء، إن الملك "بخير".
وقال مسؤول بالمنطقة طلب عدم ذكر اسمه إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئا" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالات هاتفية من زعماء الكويت والبحرين والأردن أمس الاثنين.
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