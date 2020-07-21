شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 1095 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 1095 آخرون بجروح إثر وقوع 977 حادثا مروريا بالجزائر خلال الفترة بين 12 و 18 يوليو الجاري، وبحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية فإن أكبر حصيلة كانت في ولاية الأغواط (وسط) بوفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر 9 حوادث مرورية.



كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2512 تدخلا لإخـماد 2083 حريقا مختلفا والقيام بـ 6850 تدخل و6148 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر، وحول النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحداتها قامت خلال الأسبوع الماضي بـ 657 عملية توعوية لفائدة المواطنين في الـ 48 ولاية تحثهم وتذكرهم من خلالها على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذلك التباعد الاجتماعي، كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 780 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية شملت عدة منشآت عامة ومنها المجمعات السكنية والشوارع .