شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس الاجتماع الـ20 للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست الإمارات، أعمال الاجتماع العشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتى محمد بن عبدالله القرقاوى الذى أكد أهمية التعاون والعمل الخليجى المشترك، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتى أثرت على العديد من اقتصاديات دول العالم وغيرت من حياة مجتمعاته، الأمر الذى يحتم استكمال مسيرة التكاتف والتعاون والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء فى المجلس للتغلب على أى تحديات.

وقال القرقاوى، إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلعب دورا كبيرا ومحوريا فى بناء مستقبل الشعوب الخليجية، وتحقيق طموحاتهم لغد أفضل للجميع، فالتحديات أمامنا كبيرة، ولكن بعزم وقوة ورؤية قادتنا سوف يظل هذا المجلس مبعث فخر لكافة شعوب دول الخليج.

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وتم - خلال الاجتماع - استعراض عدد من الموضوعات، فى مقدمتها تقرير يلخص جهود الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، وما تم إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى جميع مجالات العمل الخليجى المشترك.

وبحث الاجتماع أيضا الآليات التى تقوم بها دول المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس وتحقيق طموحات مواطنيه، وناقش مشروع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التى يعتمدها المجلس الأعلى، وما تم إنجازه فى مجالات السوق الخليجية المشتركة، كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجى المشترك على أرض الواقع.