شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: اشتباكات بين قوات تركية وفصائل موالية لها مع جيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، نشوب اشتباكات بين القوات التركية وفصائل موالية لها مع الجيش السورى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، باحتلاله لسوريا وقال إن القوات التركية ستبقى في سوريا إلى أن يتمكن شعبها من العيش في حرية وسلام.

وقال "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات" مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وأضاف في كلمة ألقاها في أنقرة "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".