شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: وفاة 44 من الكادر الطبى بكورونا وإصابة أكثر من 2300 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، وفاة 44 من كوادر القطاع الطبى وإصابة أكثر من 2300 آخرين بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس فى البلاد فى فبراير الماضي.

وأشاد بن بوزيد ـ فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، بالكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية خاصة لما يبذلونه فى الميدان من تضحيات وطالب الجميع بمساندتهم، وقال "أجدد أسمى معانى الشكر لكل الأطقم الطبية والعاملين بالصحة على المجهودات المتواصلة، وأشيد بمستوى الكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية وما يبذلونه فى الميدان، إن تضحيات الجيش الأبيض تظهر فى الميدان ويجب مساندتهم".

ودعا بن بوزيد، المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والحجر الصحى من أجل تجاوز هذه المحنة.

وشهد بن بوزيد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع الطواقم الطبية العاملة فى مكافحة جائحة كورونا تحت شعار "كلنا مع الأطباء ضد الوباء" بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

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من جهته، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدي" إن العلماء وأئمة المساجد سيقومون من خلال هذه الحملة بتقديم النصح وتوجيه المواطنين على مستوى الأحياء ومن خلال الخطب والدروس على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء و لمساندة للأطقم الطبية فى أداء مهامها .

وأكد، أن دعم الطواقم الطبية التى تشكل الجبهة الأولى لخطوط الدفاع ضد تفشى جائحة كورونا واجب، موضحا أن الحملة تهدف إلى توعية المواطن بضرورة دعم الأطباء من خلال الالتزام بالتدابير الصحية واحترام الإجراءات الوقائية التى من شأنها التقليل من خطر انتشار الوباء.

وشدد بلمهدى، على أهمية حماية الطواقم الطبية من خطر الإصابة بالفيروس ومن خطر الاعتداء اللفظى والجسدي، مؤكدا ضرورة عمل الجميع والوقوف إلى جانب هذه الفئة ودعمها.