شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من لافروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وزير الشئون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسى سيرجى لافروف، وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تأتى عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين خاصة المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، كما تندرج فى إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الذى تربط البلدين.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة ستكون فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الأوضاع فى المنطقة خاصة فى ليبيا ومالى وسوريا، وسبل تعزيز السلم والأمن الدولى من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفى ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب.