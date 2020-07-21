أردوغان يعترف باحتلاله لسوريا ويتبجح: "سنبقى هناك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، باحتلاله لسوريا وقال إن القوات التركية ستبقى في سوريا إلى أن يتمكن شعبها من العيش في حرية وسلام. وقال "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات" مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وأضاف في كلمة ألقاها في أنقرة "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".

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