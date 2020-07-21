شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى يحذر من أزمة مياه مع تركيا ويطالب الحكومة بالضغط على أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب العراقى منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، من أزمة لاتقل خطورة عن جائحة كورونا، فيما طالب الحكومة بأن تخرج عن صمتها وتتحرك سريعا بشأن ذلك.

وقال البعيجي ، في بيان -وفقا للسومرية نيوز- أن "الحكومة العراقية مطالبة اليوم بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي بشأن تركيا من أجل أن يكون ورقة ضغط كبيرة على أنقرة لزيادة حصة العراق المائية وإخراج قواتهم العسكرية من شمال العراق نهائيا"، موضحا أن "حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل إلى مليارات الدولارات، وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري لذلك يجب أن يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية".

ودعا البعيجي "الحكومة العراقية إلى أن تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الأمر مع تركيا وأن لايستمر هذا الصمت طويلا لأننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا، الأمر الذي ينذر بخطر كبير جراء ماتقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية".

Advertisements

وتابع البعيجي قائلا : أن أزمة المياه لاتقل خطورة عن الأزمة الحالية لجائحة كورونا إذا استمرت تركيا بنهج تقليل حصتنا المائية، لأن ذلك سيؤدي إلى جفاف نهر دجلة"، مشددا على ضرورة أن "تتحرك الحكومة الحالية سريعا لحسم هذا الأمر على إعتبار أنه أمر مهم جدا ولايمكن أن يستمر هذا الصمت طويلا".