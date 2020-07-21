شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى يعلن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر اليوم الثلاثاء تسجيل 46 إصابة كورونا جديدة في الأردن جميعها غير محلية.



وبين وزير الصحة الأردنى، فى بيان له، أن 44 إصابة قادمة من سوريا، فيما سجلت حالتين اثنتين لأردنيين في فنادق الحجر.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الاثنين، عن تسجيل 5 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ فى الأردن، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1223.

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أمس الاثنين، أن الحالات الجديدة جاءت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون فى فنادق الحجر (2 من البحرين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، مشيرة لتسجيل 4 حالات شفاء، إضافة إلى إجراء 6066 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 519998 فحصا.